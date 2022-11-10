Жданов прокомментировал сообщения о том, что в Украину вернулись наши военнослужащие, которые проходили подготовку в Великобритании. По его словам, это хорашая новость, однако ВСУ необходимо оружие и техника, чтобы уничтожать путинских захватчиков, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

Сейчас Украина и РФ готовятся к позиционной войне, как ранее сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, обе стороны накапливают для этого резервы.

Как отметил Жданов, преимущество на поле боя будет иметь тот, кто первым и более качественно соберет резервы, что займет у украинских защитников и оккупантов минимум месяц.

Эксперт отметил, что вряд ли сейчас у нашей армии есть силы и средства, чтобы приступить к активному контрнаступлению. При этом, ВСУ на основных направлениях имеют огневое преимущество и используют его против россиян, благодаря чему защитники продвигаются вперед, деоккупируя территории.

Ранее Жданов объяснил, почему путинские войска боятся потерять плацдарм в Запорожской области.