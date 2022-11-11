В эфире национального телемарафона заместитель министра обороны объяснила, что рано говорить об уходе российских захватчиков, когда украинские защитники только подняли флаг над населенным пунктом, информирует «НБН».

По словам Маляр, многие украинцы ошибочно считают, что, если наши военные сфотографировали флаг, значит населенный пункт освобожден. Представитель Минобороны подчеркнула, что о деоккупации можно говорить, когда ВСУ закрепились там и провели стабилизационные меры.

В частности, Генеральный штаб не делает официальных заявлений о Снигиревке Николаевской области, поскольку в городе сделана лишь часть стабилизационных мер.

Ранее Маляр высказалась относительно новой волны мобилизации в Украине, рассказав, от чего будет зависеть ее проведение.