Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Фейсбук» журналистка Алеся Бацман опубликовала видео, где запечатлено, как бойцы Вооруженных сил Украины шагают по одной из улиц Херсона.

При этом свою публикацию она подписала следующим образом:

«Вместо тысячи слов! Наши! Путин – ху@ло, раша – пар@ша!».

На видео можно заметить, как местные жители радостно встречают украинских защитников в городе, которые идут по херсонской улице. Люди встречают бойцов ВСУ с цветами, а также национальными флагами Украинского государства.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что местные жители Херсона вышли на улицы города с флагами Украины, чтобы встретить бойцов Вооруженных сил Украинского государства.