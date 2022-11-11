Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении, обнародованном на странице Центра нацсопротивления Украинского государства.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Российско-оккупационные силы начали вывозить коллаборантов, а также их семьииз оккупированной Новой Каховки, что в Херсонской области. Город располагается напротив Берислава».

Центр информирует, что работники администрации захватчиков проинформировали, что они со своими семьями в субботу будут вывезены из города Новая Каховка в сторону Арбатской стрелки.

В Центре национального сопротивления добавили:

«Вывозить из города будут семьи самих работников «Управления труда и соцполитики» Новокаховской администрации оккупантов».

Помимо того, отмечается, что оккупационные власти уже выделили даже два автобуса, чтобы эвакуировать коллаборантов.

Напомним, ранее Виталий Ким сообщил об освобождении всей территории Николаевской области.