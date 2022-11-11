Головня заверил, что путинские захватчики просто так не покинут территорию области и они будут пытаться нанести большой ущерб критической инфраструктуре Херсона и других населенных пунктов региона, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Для жизнеобеспечения в регионе нужно восстановить все разрушенное, чтобы люди получили водоснабжение и электричество. Однако из-за угрозы российских атак, Херсонщина должна готовиться к худшему – полному уничтожению критической инфраструктуры. По этой причине власти рассматривают возможность эвакуации местного населения.

Напомним, что в пятницу, 11 ноября, украинские военные взяли под контроль Херсон, о чем сообщило Министерство обороны Украины. Ранее в Сети распространились кадры местных жителей, которые вышли встречать украинских защитников.