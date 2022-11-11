В интервью изданию «Обозреватель» Жирохов, отвечая на вопрос может ли освобождение Херсона стать переломным моментом в боевых действиях, сообщил, что война к зиме-весне перейдет в позиционную фазу, информирует «НБН».

По словам эксперта, страна-агрессор будет пытаться предлагать какие-то переговоры и рассчитывать на европейские государства, которые «устали от войны».

Кроме того, РФ на Херсонщине планово отводит свои войска, получив усиление для армии Путина. За зимний период захватчики смогут накопить резервы, в частности подготовят мобилизованных, добавят на фронт технику и боеприпасы, поэтому весной стоит ожидать нового обострения боевых действий.

Жирохов предполагает, что за счет сбежавших оккупантов с Херсонщины россияне смогут усилить Донецкое направление, которое критически важно для страны-агрессора.

Напомним, что аналитики Института изучения войны, комментируя контрнаступление ВСУ зимой, заявили, что украинские защитники получат преимущество в этот период.