Российские оккупанты, сбегая с Правобережья, оставляют минные ловушки для украинских защитников и местных жителей. Генеральный штаб ВСУ опубликовал на Facebook фотографии «подарков» с посланиями от россиян на Херсонщине, информирует «НБН».

На взрывных устройствах путинские военные цинично пишут «от чистого сердца» и «с любовью из России». Оккупантов не волнует, что в дома, которые они заминировали, вскоре будут возвращаться мирные украинцы, в частности дети.

В Генштабе заверили, что наши саперы без остановки занимаются обезвреживанием «сюрпризов», оставленных беглыми «освободителями», и призвали жителей Херсонской области быть бдительными.

Ранее глава пресс-центра ОК «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, что украинские военные на Херсонщине продвигаются очень аккуратно, поскольку россияне заминировали многие участки местности и дороги. Также она рассказала подробности бегства захватчиков с правого берега.