Как информирует «НБН», об этом в комментарии ВВС рассказал советник министра обороны Украины Юрий Сак.

Так, согласно словам Юрия Сака, в настоящее время Вооруженные силы Украины «практически полностью контролируют Херсон».

Ранее перед этим мы уже писали о том, как местное население Херсона начало выходить на центральные улицы города с национальными прапорами Украины, чтобы встречать Вооруженные силы Украинского государства.

Кроме того, журналистка Алеся Бацман опубликовала видео, на котором видно, как колонна бойцов Вооруженных сил Украины шагает по одной из улиц еще недавно оккупированного Херсона.