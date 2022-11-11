Как информирует «НБН», об этом глава Николаевской областной военной администрации сообщил в Телеграм.

Так, в сообщении Виталия Кима говорится:

«Теперь сообщу официально: освобождена вся Николаевская область (помимо Кинбурна)».

Помимо того, Ким сообщал, что водовод с реки Днепр также находится под контролем Вооруженных сил Украины, хотя еще и не разминирован.

Напомним, мы уже писали о том, как местные жители Херсона выходили в центр города, чтобы встретить с распростертыми украинскими флагами бойцов Вооруженных сил Украины. Также в Сети было опубликовано видео, как защитники нашей страны идут по одной из улиц Херсона.