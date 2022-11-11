Как информирует «НБН», свидетельством тому являются фотографии, которые опубликовало местное издание «Мост».

На опубликованных фотографиях можно увидеть, как люди с украинской символикой вышли на площадь Свободы, что в центре Херсона. Именно там весной 2022 года проходил митинг против оккупации РФ.

Примечательно, что некоторые средства массовой информации и вовсе сообщают о том, что Вооруженные силы Украины уже находятся на территории города Херсон.

Напомним, ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк прокомментировала продвижение Вооруженных сил Украинского государства на Херсонском направлении.