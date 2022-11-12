Как информирует «НБН», в сообщении Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины говорится, что защитники нашей страны во время контрнаступления впервые за все время захватили военный вертолет «Ми-8».

В СтарКоме подчеркнули:

«Это первый трофейный вертолет».

Согласно некоторой информации, «вертушка» была захвачена во время контрнаступления на Херсонском направлении. Кроме того, существует информация о том, что данный военный вертолет оккупационные силы могли захватить в херсонском аэропорту еще в самом начале войны.

Ранее мы уже публиковали информацию о том, как бойцы «Холодного яра» устроили «военный парад» из затрофееной российской военной техники.