Как информирует «НБН», некоторые подробности о ситуации в уже освобожденном Херсоне рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире «Общественного».

В частности, ТОП-менеджер компании ДТЭК сообщил о ситуации в деоккупированном Херсоне в плане энергоснабжения.

Дословно из заявления Дмитрия Сахарука:

«Сегодня Херсон уже свободен. Но рашисты перед своим бегством уничтожили там всю энергетическую систему. И там сейчас не то, что графиков нет, там вовсе нет электрической энергии».

Таким образом, по его словам, захватчики страны-агрессора Российской Федерации превратили Херсон в город без света.

Когда в Херсоне появится свет?

Кроме того, согласно словам Дмитрия Сахарука, восстановление нормального электроснабжения в городе может занять около тридцати дней.

«В данном случае необходимо смотреть на характер разрушений. Однако, к примеру, Киевскую область восстановили спустя месяц после полного освобождения региона. Как следствие, полагаю, приблизительно о таких же сроках можно говорить и в данном случае, то есть, касательно деоккупированной Херсонской области», — отметил он.

Напомним, ранее вчера в Сети появилось впечатляющее видео, как бойцы Вооруженных сил Украины передвигаются по одной из улиц Херсона.