Как информирует «НБН» со ссылкой на ТСН, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украинского государства Юрий Игнат сделал заявление о том, что оккупанты уже 15-16 ноября могут нанести массированные ракетные удары по территории Украины. Именно в те дни, когда на Бали будет проходить саммит «Большой двадцатки».

Дословно из заявления Игната:

«Все же события надвигаются… Как и саммит G20. Россияне весьма любят в подобные дни проводить какие-то провокационные действия».

Помимо того, Игнат сообщил, что хотя Российская Федерация и продолжает заниматься накоплением оружия, в частности и ракет, но все же агрессор в значительной степени исчерпал свои запасы. Производство же такого вооружения, даже всего одной ракеты, занимает не один-два дня.

Игнат добавил:

«Все те ракеты, которые у них были до начала полномасштабного вторжения в Украину, производились захватчиками на протяжении целых лет. Они их складировали, подвозили, размещали… Это невероятно сложный процесс по изготовлению ракеты. Делается это не за один-два дня. По состоянию на сегодняшний день они выпустили огромное количество ракет по территории нашей страны. Теперь же они не могут себе позволить наносить удары так часто, как это было раньше, к примеру, 10 октября. Они нечто накапливают, а потом в какое-то время наносят удары».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что российско-оккупационные силы назвали новую «столицу» временно остающейся под оккупацией территории Херсонской области.