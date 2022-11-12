Как информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС, после освобождения от захватнических войск украинского города Херсона, путинские войска заявили, что новой «столицей» остающихся временно под контролем врага районов области является город Геническ.

Сообщается, что именно Геническ был выбран оккупантами в качестве временной «столицы» Херсонской области. Именно в этом городе, по словам так называемого «представителя» оккупационной «администрации», находятся все основные «органы власти».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ходе контрнаступательных действий в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украинского государства затрофеили военный вертолет Ми-8.