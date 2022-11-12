Как информирует «НБН», в сообщении, обнародованном на сайте компании, говорится:

«Двенадцатого ноября будут действовать плановые отключения 00:00 – 24:00 в столице Украины Киеве, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Харьковской, а также Полтавской областях. Во всех других областях нашей страны отключения сегодня не прогнозируются».

В это же время в «Укрэнерго» обратились с призывом к гражданам Украины, чтобы население отвыкало от своих привычек сознательно потреблять электричество, особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления.

Ранее в КГВА пояснили украинцам, почему вместе с электричеством пропадает мобильная связь.