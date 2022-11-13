Как информирует «НБН», в оборонном ведомстве Украины сообщили, что морские пехотинцы подняли национальный украинский флаг в селе Львово, что в Бериславском районе Херсонской области.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Морпехи из Одессы подняли украинский национальный флаг в центре населенного пункта Львово, что в Херсонской области. Перед этим защитники нашей страны освободили это село от российских захватчиков».

Известно, что флаг в этом населенном пункте был поднят защитниками из 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Кремле из-за ухода войск РФ из Херсона происходит некий раскол.