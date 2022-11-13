Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Кроме того, об этом проинформировала пресс-служба Госдепартамента США.

В сообщении говорится, что глава Министерства энергетики Герман Галущенко вместе с посланником американского лидера по климату Джоном Керри достигли соглашения во время двадцать седьмой Климатической конференции ООН.

Известно, что в рамках данного нового проекта в Украине будет построен малый модульный реактор.

Помимо прочего Джон Керри заявил, что стартует инициатива «Проект Феникс», которая ускорит переход угольных электрических станций в Восточной и Центральной Европе на ядерное топливо (SMR).

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в КГВА пояснили украинцам, почему вместе с электрической энергией пропадает мобильная связь.