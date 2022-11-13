Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение заместителя главы ОПУ Кирилла Тимошенко в Телеграм, стена возводится в Волынской области.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Таким образом возводится стена на границе с РБ в Волынской области. Это железобетонный забор с колючей проволокой».

В это же время он добавил, что это является одним из элементов инженерных ограждений, которые обустраивают для защиты государственной границы Украины.

При этом Кирилл Тимошенко добавил:

«Естественно, не только на Волыни проводятся подобные работы. Это относится ко всем областям нашей страны, которые граничат с Россией и Беларусью».

Напомним, ранее стало известно о том, что военные РБ сделали «братскую» закупку для войск Путина.