Экс-советник МВД заявил, что освобождение правобережья Херсонщины в очередной раз доказало неспособность вооруженных сил страны-агрессора эффективно вести боевые действия, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Поцелуйко, переломный момент в войне произошел тогда, когда российские захватчики сбежали из Харьковской области. Именно тогда был развеян миф об оккупантах, как о «второй армии мира».

Он отметил, что если ранее путинские военные хотели захватить Киев за три дня, то сейчас они начали возводить оборонительные сооружения на территории аннексированного Крыма. И все это произошло за восемь месяцев.

Бывший советник МВД обратил внимание на то, что россияне уже не контролируют ситуацию в Херсоне, именно поэтому они надевают гражданскую одежду, чтобы собирать данные о дислокции украинских защитников и устраивать диверсии.

Освобождение правобережья окончательно продемонстрировало неспособность армии Путина воевать. Как добавил Поцелуйко, завтра россияне начнут покидать Запорожскую область, после завтра ВСУ выгонят их из Крыма.

Отметим, что аналитики Института изучения войны сообщили о разжигании раскола в Кремле после бегства оккупантов с правого берега Херсонщины.