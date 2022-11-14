В своем Telegram-канале городской глава выразил уверенность в том, что после освобождения правого берега Херсонской области от путинских войск, армия Украины может начать контрнаступление на Запорожскую область с целью деоккупации Мелитополя, информирует «НБН».

По словам Федорова, Мелитополь будут освобождать со стороны Херсонщины и Запорожья. Мэр сообщил, что его город и весь район россияне превратили в военную базу.

По периметру Мелитополя захватчики устанавливают оборонительные сооружения. В город каждый день прибывают колонны техники из Херсонской области и Токмака. Местным жителям запрещено приближаться к району аэродрома.

Путинские солдаты занимают дома, школы и детские садики, а технику ставят прямо во дворах жилых кварталов. В частности, стало известно, что «мобилизованных» из «народных республик» Донбасса заселили в школу №22, во дворе которой стоят РСЗО «Град».

Как отметил глава Мелитополя, такая же ситуация сложилась и на оккупированных территориях области. Россияне заселяются в пустые дома и базы отдыха, ежедневно устраивают обыски. В Плодородном находятся «кадыровцы», которые по всему селу развесили портреты главы Чеченской Республики.

Напомним, что аналитики Института изучения войны рассказали, на какое направление РФ перебросит новобранцев армии Путина и захватчиков, которые сбежали с правобережья Херсонщины.