Как информирует «НБН», об этом во время национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Дословно из заявления Данилова:

«Я хочу, чтобы мы с вами понимали, когда поляки и Европа построили границы… Это не только с точки зрения военной безопасности делалось. Существуют также и вопросы безопасности беженцев. Ведь они в огромном количестве начнут бежать из Беларуси и России в цивилизованные страны».

Согласно словам Данилова, уже в самое ближайшее время может такое начаться, что мало кто из людей мог бы себе представить.

Напоследок Алексей Данилов добавил:

«То, что Украина вместе является европейским сообществом, отрабатывает аналогичные границы, как поляки это сделали, все это будет продолжаться. Мы ни к чему не будем обращать свое внимание».

Ранее Алексей Данилов высказался о возможности «заморозки» войны в Украине.