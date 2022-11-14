Специалисты ISW в новом отчете утверждают, что в ближайшие недели стоит ожидать усиления наступлений путинских войск на Донетчине. В этот регион для усиления своих позиций страна-агрессор перебросит мобилизованных и оккупантов, которых вывели из западной части Херсонщины, информирует «НБН».

По словам аналитиков, именно в Донецкой области украинские защитники окажутся под сильным давлением врага, однако в этом регионе оккупационные силы Российской Федерации вряд ли смогут добиться значительных успехов.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, станет ли деоккупация Херсона переломным моментом в войне. Он указал на направление, которое враг сможет усилить за счет сбежавших оккупантов с юга Украины.