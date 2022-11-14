OSINT-исследователь DefMon, который с первых дней российского вторжения публикует карты боевых действий в Украине, заявил, что ВСУ деоккупировали сумарно 52,5% территорий своей страны, захваченных путинскими войсками после 24 февраля, информирует «НБН».

По его подсчетам, после освобождения правого берега Херсонской области, на сегодня деоккупированы практически 78 000 километров квадратных территорий Украины.

В то же время, под контролем путинских войск остается почти 71 000 километров квадратных, которые они заняли в феврале этого года: несколько населенных пунктов на Николаевщине, левый берег Херсонщины, часть Запорожской области, некоторые населенные пункты на Харьковщине и территории Донбасса.

В общем страна-агрессор оккупировала 20% украинских территорий – 120 000 километров квардатных, включая ОРДЛО и Крымский полуостров. В ходе контрнаступления украинские защитники освободили 39% территорий, которые были заняты российскими войсками.

Напомним, что военный эксперт Михаил Жирохов объяснил, будет ли перелом в войне после освобождения Херсона и как будут развиваться события на фронте зимой.