На своей Facebook-странице военачальник поблагодарил подразделения Сил обороны, которые приложили сверхусилия, чтобы очистить Херсон от российских оккупантов, информирует «НБН».

По словам главнокомандующего армии Украины, операция по освобождению областного центра длилась с начала сентября и завершилась успехом наших военнослужащих.

В то же время генерал отметил, что эта победа имеет свою цену – жизни погибших защитников и защитниц. Залужный добавил, что украинцы знают, за кого и что они воюют.

Отметим, что глава государства Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон в понедельник, 14 ноября. Визит украинского лидера в освобожденный от российских захватчиков город вызвал недовольство в Кремле. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что областной центр – «территория Российской Федерации», отказавшись комментировать вопросы СМИ о приезде президента Украины.