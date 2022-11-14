Как информирует «НБН», в сообщении «СтратКом ВСУ» в Телеграм говорится, что защитники нашей страны уничтожили на аэродроме в Чернобаевке весьма редкостную и современную радиолокационную станцию войск России.

В частности, в сообщении отмечается:

«Есть весьма даже интересный кадр из освобожденной Чернобаевки. На фото видно уничтоженный бойцами ВСУ редкостный, и уникальный для армии кацапстана экземпляр РЛС. Речь идет о 48Я6-К1 «Подлет». Это твердотельная, трехкоординатная радиолокационная станция с ФАР кругового обзора и обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах, даже есть сложные помехи. Ее предназначение – выдача целей для ЗРК С-300 и С-400… В 2015 году в войска ПВО кацапии начались поставки данных РЛС. По состоянию на сегодняшний день, это как самые «современные» так и наименее распространенные РЛС».

48Я6-К1 «Подлет». Фото — t.me/AFUStratCom

Напомним, ранее стало известно, что российско-захватнические войска осуществляли на территории Херсонской области те же зверства, что и в других регионах Украины, куда они смогли зайти.