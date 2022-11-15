В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил армии Украины Юрий Игнат сообщил, что страна-агрессор устроила в наших городах масированный ракетный террор, информирует «НБН».

По его словам, россияне сегодня выпустили по Украине около 100 ракет, презвойдя 10 октября, когда они атаковали нашу страну 84 ракетами. Он заверил, что противовоздушная оборона работает, есть сбивания.

Главная цель РФ – объекты критической инфраструктуры, однако оккупанты бьют и по жилым домам. Больше всего попаданий зафиксировали в центре и на севере Украины. НЭК «Укрэнерго» начала экстренные отключения электричества по всей стране, чтобы сбалансировать систему.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ ранее спрогнозировали дату массированных ракетных обстрелов нашей страны россиянами – 15-16 ноября, период проведения саммита лидеров «Большой двадцатки» в Индонезии.