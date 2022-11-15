Как информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское информационное агентство ТАСС, «администрация» оккупантов покинула Новую Каховку, расположенную на левом берегу Днепра.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Сотрудники администрации Новой Каховки из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины покинули пределы города и передислоцировались в безопасные районы региона».

Ранее российско-оккупационные силы озвучили новую «столицу» оккупированной части Херсонской области.