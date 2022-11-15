В оборонном ведомстве сообщили, что зищитники Украины готовятся к возможному нападению россиян на нашу страну с белорусской территории, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Минобороны.

Как только захватчики пересекут государственную границу, Силы обороны Украины откроют по ним огонь. Чтобы остановить врага, военные будут использовать все возможные силы и средства.

В Министерстве обороны заверили, что для российских оккупантов, которые решатся на повторное вторжение, наши города, села, автомагистали и леса станут настоящим адом.

Кроме того, Украина продолжает строить железобетонную стену с колючей проволокой на границе с Республикой Беларусь. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко показал соответствующие кадры из Волынской области.