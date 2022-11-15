Жданов рассказал, что в последние дни появилась информация о боях на Кинбурнской косе и освобождении города Олешки, а также о продвижении ВСУ в район Голой Пристани. Однако официального подтверждения этим данным нет, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам эксперта, на Кинбурнской косе идут боевые действия, так как это важный объект в плане безопасности Очакова и безопасности входа в порты Николаева.

Менее вероятно наличие активных действий, как считает Жданов, в Олешках и Голой Пристани. Однако нужно дождаться официальных заявлений.

Комментируя дальнейшие действия россиян, которые покинули правый берег Херсонщины, эксперт предупредил, что оккупанты на левобережье оставят достаточно сильные гарнизоны и будут создавать укрепления.

Захватчики будут открывать огонь по правобережью, поэтому местное население должно эвакуироваться на безопасное расстояние. В этой зоне украинским защитникам нужно создать группы контрбатарейной борьбы и дальнобойных артиллерий, чтобы взять под контроль логистику врага, которая выходит из аннексированного Крыма.

Также оккупанты начали забирать свои вертолеты с аэродрома «Чаплынка» и, скорее всего, разместят эту авиацию на территории оккупированного полуострова.

Также Жданов отметил, что 76-ю воздушно-десантную дивизию ВС РФ с Херсонщины, вероятно, перебросят на Донетчину, после ее перегруппировки и восстановления боеспособности.

Ранее аналитики Института изучения войны рассказали, какое направление будут усиливать россияне после поражения в Херсоне.