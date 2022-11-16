Как информирует «НБН» со ссылкой на «ТСН», об это предупредил аналитик энергетических рынков Максим Белявский.

Дословно из заявления эксперта:

«Время отключения, естественно, увеличится. Нужно быть готовым к этому. Как полагаю лично я, время может увеличиться с четырех часов, как в среднем сейчас, до шести-восьми. Другими словами – в два раза».

При этом он подчеркнул, что все это временно:

«Такая ситуация может происходить неделю, а может и больше. Зависеть в этом плане будет все исключительно от материалов, а также финансовых ресурсов, которые есть в энергоэсплаутирующих организациях».

Напомним, ранее военный эксперт спрогнозировал, сколько времени России нужно для подготовки к очередному массированному обстрелу Украины ракетами.