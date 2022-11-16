Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Данилова Радио НВ, секретарь СНБО не совсем согласен с высказыванием генерала Марка Милли о потерях ВСУ.

Дословно из заявления Данилова:

«Если говорить о потерях России, то мы это подтверждаем на все сто процентов. Но с нашей стороны, это не совсем соответствует реальным данным».

Насколько известно, ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли в интервью информационному агентству Reuters заявил, что потери военных РФ в Украине превысили сто тысяч раненными и убитыми. По его словам, ВСУ понесли, по всей видимости, аналогичные потери.

Дословно из заявления Милли:

«Вы видите более ста тысяч русских солдат убитыми и раненными. Вероятней всего, что то же и на украинской стороне. Очень много человеческих страданий».

Также Милли добавил, что за время войны беженцами стали от 15 до 30 миллионов украинцев, а сорок тысяч мирных граждан и вовсе погибли.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в НАТО отказались закрывать небо над Украиной после падения ракеты на территории Польши.