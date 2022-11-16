В эфире национального телемарафона глава «Укрэнерго» заявил, что нужно подготовиться к тяжелым по крайней мере нескольким дням и пока рано делать прогнозы о возвращении отключений света по графику, информирует «НБН».

По словам Кудрицкого, 15 ноября были самые массированные вражеские обстрелы, а уже через день-два начинается похолодание, что приводит к повышению потребления электроэнергии.

Он предупредил, что из-за перебоев с энергообеспечением могут начаться перебои с теплоснабжением и связью. После атак страны-агрессора на объекты критической инфраструктуры самая сложная ситуация остается в западных, центральных и северных регионах.

Ранее масированную ракетную атаку РФ на украинские города 15 ноября прокомментировал министр энергетики Роман Галущенко.