Военный сообщил, что ситуация в Бахмуте достаточно сложная, поскольку армия страны-агрессора постоянно обстреливает его из артиллерии, минометов и противотанковых гранатометов, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Кроме того, россияне намерены выполнить указания руководства, для чего подтягивают в город больше «пушечного мяса».

По словам Оропая, путинских солдат гонят на позиции ВСУ «под кнутом», поскольку они не хотят воевать. Это подтверждают перехваченные разговоры российских командиров, которые жалуются на попытки бойцов сбежать, из-за чего им приходится сидеть с ними в окопах.

Как отметил военный, ситуация на фронте сейчас тяжелая, поскольку после мобилизации в РФ захватчиков стало действительно много. Новобранцы армии Путина до своей гибели успевают выкопать окопы для более-менее подготовленных оккупантов. Также в районе Бахмута появились опытные военные, которые, по мнению Оропая, были переброшены с Херсонщины.

При этом россияне не готовы к боевым действиям в условиях зимы, о чем свидетельствует их одежда. Из-за высокой влажности почва становится мокрой, превращаясь в грязь. У захватчиков нет теплой обуви и бушлатов, чтобы комфортно себя чувствовать в такую погоду.

Боец Нацгвардии добавил, что именно на этом направлении многие россияне сдаются в плен, поскольку не хотят выполнять приказы, в частности, идти в атаку.

Отметим, что ранее в ВСУ рассказали, что «вторая армия мира» несет критические потери на Бахмутском и Авдеевском направлениях.