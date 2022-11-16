Telegram-канал «РИА Мелитополь» рассказал, что под городом «освободители» устроили перестрелку, информирует «НБН».

Путинские военные продолжают пребывать в Мелитополь и окрестности города. В районе поселка Мирный дачи забиты новобранцами оккупационной армии.

Несмотря на запрет продавать алкогольные напитки бойцам, местные сепаратисты снабжают их самогоном и водкой. Напившись «огненной воды», военные «второй армии мира» начинают хвататься за оружие.

Так в ночь с воскресенья на понедельник в дачном кооперативе в районе Сосновой поляны нетрезвые россияне начали пальбу из автоматов.

На днях перестрелка произошла в мелитопольском кафе «Джокер», которое стало притоном для путинских военных после оккупации города. Пьяные захватчики устроили словесную перепалку, которая закончилась стрельбой.