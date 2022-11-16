Эксперт сообщил, что российские захватчики будут готовиться к новым массированным ударам по украинским городам, что займет некоторое время, поскольку им нужно накопить ракеты, которые есть в арсенале РФ, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Оккупантам нужно доставить ракеты на аэродром, заложить в каждую из них полетную задачу, подготовить к запуску и подготовить самолеты к выполнению задач.

Катков отметил, что, проанализировав временные дистанции между массированными атаками по Украине, можно считать, что России нужно от двух недель на подготовку больших ракетных обстрелов.

Однако это не значит, что армия Путина на этот период прекратит бить ракетами по нашей стране. Захватчики могут выпускать по 6-8 ракет вместе с иранскими БПЛА, а также массово запускать дроны-камикадзе.

По словам эксперта, россияне остановились именно на массированных атаках, поскольку увидели мощность украинской ПВО. Чтобы «перенасытить» нашу противовоздушную оборону оккупанты одновременно запускают десятки или сотни ракет.

Напомним, что Генштаб ВСУ рассказал, сколько российских ракет и беспилотников было сбито во время атаки 15 ноября.