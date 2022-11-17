В своем Telegram-канале руководитель Киевской ОВА рассказал, что в регионе продолжают аварийные отключения света, согласно решению НЭК «Укрэнерго», информирует «НБН».

Кулеба объяснил, что длительность отключений электричества зависит от ситуации с безопасностью и скорости восстановления инфраструктуры.

Чиновник сообщил, что силы противовоздушной обороны Украины сбили несколько вражеских объектов, ударов в области нет. Однако есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры в других регионах, что влияет на энергосистему Киевщины.

Он подчеркнул, что все соответствующие службы работают круглосуточно и без перерывов, поблагодарив жителей области за терпение и понимание кризисной ситуации.

Напомним, что аналитик энергетических рынков предупредил об увеличении длительности отключений электричества в Украине.