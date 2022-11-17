Издание «Обозреватель» опубликовало новый перехват телефонного разговора российских захватчиков, который предоставила хакерская группировка «Фронтовые разговоры оккупантов», информирует «НБН».

Российские мобилизованные жалуются на то, что они воюют «как деды в 1942-м» — их бросают на передовую без достаточного количества оружия.

Новобранцам армии Путина в лучших традициях сталинской военной школы выдают одну единицу оружия на двоих и гонят в наступление. Мобилизованные жалуются, что людей много, а техники и вооружения на всех не хватает.

«Как в Великую Отечественную войну, одна винтовка на двоих», — возмущается «освободитель».

Двум мобилизованным выдают магазины для патронов, один получает пулемет и короб, а второй только короб без оружия.

«Когда он заканчивается, он передает пулемет товарищу», — объясняет россиянин.

Отметим, что мобилизованные массово сдаются в плен ВСУ. Новобранцы путинской армии, которые сдались в плен на Луганщине, пожаловались, что их бросили на убой.