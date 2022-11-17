Во вторник, 15 ноября, российские оккупанты нанесли до 80 ударов в основном по украинским объектам энергетической инфраструктуры, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-страницу Министерства обороны Великобритании.

По словам разведчиков Соединенного Королевства, вероятно, это было наибольшее количество ракетных обстрелов, которые российские захватчики осуществили после 24 февраля.

ВС РФ ударили по городам Украины с наземных, воздушных и морских платформ и большая часть ракет была сбита украинской ПВО. В британской разведке отметили, что продолжающиеся массированные удары сильно истощают запасы обычных крылатых ракет страны-агрессора.

Напомним, что военный эксперт рассказал, сколько времени нужно россиянам, чтобы подготовить новую массированную ракетную атаку по Украине.