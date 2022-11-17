В своем Telegram-канале журналист рассказал, что боевые действия продолжаются в районе Копани, Константиновки, Марфополя и Пятихаток, россияне не смогли прорвать фронт, информирует «НБН».

По словам Мирошникова, оккупанты начали проводить ротацию, в Запорожскую область прибывают новобранцы армии Путина и захватчики, которые сбежали с Херсонщины.

Комментируя слухи о наступлении ВС РФ на Павлоград и Гуляйполе, корреспондент призвал украинцев не паниковать. Журналист напомнил, что там пять месяцев ежедневно происходят артиллерийские дуэли разной интенсивности и тактические бои. Он подчеркнул, что интенсивность боев выросла и продолжит расти, однако это все еще локальные боевые действия.

Военкор вспомнил провал наступательных операций россиян на Павлоград в июне, когда захватчики намеревались взять в клещи ВСУ на Донбассе. Также в июле-августе ходили слухи о наступлении оккупантов на Николаев и Кривой Рог. Мирошников сомневается, что через пять месяцев их попытки увенчаются успехом.

«И где это все? Верьте в ВСУ», — призвал корреспондент.

Ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович сообщил о начале наступления россиян на Запорожском направлении, озвучив цель оккупантов.