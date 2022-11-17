Как информирует «НБН», множество телеграм-каналов сообщают, что взрывы прозвучали в Джанкое, где находится аэродром нашего врага Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что есть пока что неподтвержденная официально информация о том, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по аэродрому вражеских сил.

Также ресурсы опубликовали видео с места событий.

Кроме того, немного позже появилась информация о том, что из-за «бавовны» в Джанкое пропало электричество.

Ранее мы уже писали о взрывах в том же Джанкое. А издание NYT рассказывало, кто стоит за этим.