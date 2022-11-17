В эфире канала ICTV исполнительный директор энергетической компании сообщил, что ситуация с электроснабжением сложная, но все еще контролируемая, около 40% потребителей на сегодня остаются без света, информирует «НБН».

По словам Сахарука, отключения электрики могут длиться днями, и украинцы должны быть готовы к «плановым включениям» в некоторых регионах, которые будут длиться два-три часа максимум.

Представитель ДТЭК рассказал, что россияне надеялись на «блэкаут» в нашей стране еще после атаки 10 октября, однако ни тогда, ни после остальных массированных обстрелов они своей цели не достигли. Он подчеркнул, что это заслуга, прежде всего, наших военных, энергетиков и спасателей.

Сахарук добавил, что Украине для прохождения зимы нужно обеспечить эффективную работу ПВО и защитить оборудование от взрывных волн и обломков снарядов.

В то же время в Кремле прокомментировали обстрелы объектов украинской энергетической инфраструктуры российскими войсками.