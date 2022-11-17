Как информирует «НБН», об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович в ходе разговора с журналисткой из России Юлией Латынной.

Дословно из заявления, озвученного Алексеем Арестовичем:

«Сегодня началось в Гуляйполе (речь о вражеском наступлении, — ред.). Павловка, Угледар тоже. Буквально вся территория от Марьинки до Горловки и Майорска. Далее начинается от Соледара и до Кременной. Войска Российской Федерации осуществляют наступательные действия. Но мы обороняемся. И, несмотря на то, что это все маленькие атаки, говорить о том, что на фронте для Путина все вовсе печально никак нельзя».

Напомним, ранее мы писали о том, что Алексей Арестович заявил о начале наступления путинских войск на Запорожском направлении, в частности, со стороны Гуляйполе.