Как информирует «НБН», известный украинский активист Сергей Стерненко в Телеграм опубликовал кадры, как оккупанты, бежавшие на катере из Херсона, попали под огонь своих же сослуживцев.

Отмечается, что во время отступления в Херсоне российские захватчики открыли «friendly fire». В результате обстрела есть раненые. Не исключено, что кто-то из захватчиков погиб.

На кадрах можно увидеть, как захватчики погрузились в катер, чтобы убежать из Херсона по воде. Перед бегством оккупанты решили расстрелять из автомата оставшиеся у берега плавсредства. Но на другой стороне берега иные захватчики РФ услышали выстрелы, после чего, вероятно с испуга, начали стрелять по катере в котором были российские военные. На крики захватчиков о том, что это плывут «свои» никто не обращал внимание. Стрельба продолжалась.

В итоге оккупанты, которые были в катере, получили ранения, и не исключено, что кто-то из них погиб.

Ранее Валерий Залужный сообщил, сколько длилась операция по освобождению Херсона.