Как информирует «НБН», об этом он заявил в эфире «Фейгин LIVE».

Дословно из заявления Алексея Арестовича:

«Там приблизительно шесть ротно-штурмовых групп в составе по сто – сто двадцать человек. Они пытались брать Гуляйполе с утра, 16 ноября. Но для осуществления каких-то подвигов их группировки оказалось недостаточно. И сейчас они сидят и не дергаются. Оккупанты стоят на месте».

Как известно, ранее Алексей Арестович сообщал о том, что путинские войска начали наступление на территории Запорожской области, в частности со стороны Гуляйполе.