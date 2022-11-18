Как информирует «НБН», во время разговора с российским оппозиционером, правозащитником Марком Фейгином, советник главы ОПУ Алексей Арестович отметил, что уже в феврале-марте 2023 года в Российской Федерации «сломается хребет».

Дословно из заявления Алексея Арестовича:

«Российские придурки, не умеющие воевать, как и прежде будут доводить российскую армию до состояния полного нестояния. Да и общество РФ тоже. И в какой-то момент узелок будет развязан и хребет сломается. И будет это февраль-март, по всей вероятности, я так ощущаю, есть определенные размышления по данному поводу, оценки и темпы. Да и падение режима внутри, обрушение внутри себя сделает свою работу, которую не хочет делать Запад, которую мы делаем так тяжело и нудно. Таким образом, по большому счету, все будет хорошо. Я не волнуюсь в этом плане вовсе».

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Арестовича относительно приостановления наступления войск России в Запорожской области.