Военный сообщил, что в Запорожской области украинские защитники работают на трех линиях обороны, передний край ВСУ контролирует ситуацию с помощью разведки и БПЛА. При этом россияне также используют «птичек» для обнаружения украинских позиций, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам комбата, весь «сухопутный коридор», который путинские войска создают с начала полномасштабной войны, на сегодня находится под огневым поражением РСЗО HIMARS, в частности, и логистический узел российских оккупантов – Мелитополь.

Кудрящов заверил, что все линии обороны и логистические пути захватчиков от Мариуполя до Крымского перешейка в большой опасности. После деоккупации Токмака и Мелитополя для ВСУ откроется дорога к полному освобождению украинских территорий.

Напомним, что советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что оккупационные силы РФ приостановили наступление в Запорожской области.