Как сообщает «НБН» ,более детально об этом говорится в телеграмм Тимошенко, который рассказал, что после отступления из Херсона, РФ начала массово наносить ракетные удары.

В результате обстрелов в Херсонскую областную больницу привезли 4 человека, которые получили тяжелые ранения. К сожалению, во время госпитализации один человек умер.

Из села Антоновка пострадала женщина, которую позже также доставили в областную больницу Херсона.

Следующим городом после Херсона, по которому 21 ноября враг нанес удар, был Днепр. Там в районе города был зафиксирован прилет ракеты в квартиру, и известно, что есть пострадавшие. Сколько их пока неизвестно.

Относительно ситуации в Сумской области, 22 ноября было зафиксировано около 100 прилетов из минометов, САУ, РСЗО. Российские террористы обстреляли 4 территориальные общины: Глуховскую, Середино-Будскую, Хотинскую и Зноб-Новгородскую. К счастью, жертв нет, но известно, что был поврежден дом культуры и частные дома. На севере области из-за обстрелов повреждена линия электропередачи.

По данным областных военных администраций, жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 21.11.2022 (по состоянию на 09:00 22.11.2022) составили:

Донецкая область – 4 погибших, 4 раненых;

Харьковская область – 1 погибший (на мини), 2 раненых;

Херсонская область – 3 погибших, 10 раненых.

Но, вопреки таким проблемам украинское общество все равно остается сильным и помогает друг другу. 21 ноября Чернобаевская территориальная община Херсонской области получила гуманитарную помощь от Полтавщины. В населенный пункт поступило 5 фур с водой, едой, одеялами, буржуйками и памперсами.

Напомним, ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал, по каким объектам РФ может нанести новые удары.