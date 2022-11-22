Как информирует “НБН” со ссылкой на “The Washington Post”, пятнадцатилетняя Катя вспоминает, как выбежала из детдома вовремя, за несколько минут до того, как пришли россияне, чтобы забрать других детей.

61-летний Владимир Сагайдак, директор детского дома, и 44-летняя Галина Кулаковская, одна из воспитательниц заведения, рисковали собственной жизнью для того, чтобы спасти детей сирот и детей с недостатками обучения.

Как рассказывает Галина, в начале войны она пыталась связаться с родственниками и родителями детей, чтобы те смогли забрать их. Многих забрали, а дети успевшие подать документы в колледжи имели возможность самим уехать, но три ребенка все-таки остались, это 15-летняя Екатерина, 16-летний Владислав и 9-летний Михаил.

“Впервые россияне появились несколько месяцев назад, на бронированных военных машинах с 15 детьми на буксире – украинскими сиротами, которых они вывезли из села Новопетровка в ранее оккупированной Николаевской области, примерно в 35 милях к северу. С тех пор эти дети проживали вместе с нами и под присмотром российских военных”, – рассказывает Владимир.

Россияне не догадывались, что десятки украинских детей, включая Екатерину, живут в этом квартале, и каждый раз, когда приходили захватчики, учителя прятали детей в комнатах. Когда Галина говорила детям спать, те сразу понимали, о чем идет речь, и бежали прятаться.

Но это продолжалось недолго. Директор и воспитательница придумали тайный план, как украсть детей и спрятать их в собственных домах.

Екатерина, Владислав и Михаил 11 дней прятались в доме медсестры возле детского дома. Но когда русские готовились отступить из этого района, Кулаковская опасалась, что они могут найти их местонахождение, поскольку они все еще были рядом. Поэтому она решила забрать их в свой дом в городе Херсон.

«У меня не было времени об этом думать», — сказала Галина Кулаковская. «Есть украинское слово нужно, это значит «Ты должен это сделать». Я должна была сделать это. Я отвечаю за жизнь этих детей… мы должны были их защитить».

Что касается тех 15 детей, которых привели российские военные. С ними были еще директор и ее муж, и те рассказали своим новым друзьям, что они три месяца жили в подвале, и что три девочки из их центра погибли после поражения кассетными боеприпасами.

В середине октября, когда россияне готовились к эвакуации, ожидая отступления из Херсона, Сагайдак сказал, что знал, что не сможет помешать им забрать с собой николаевских детей. Но по крайней мере они могли бы попытаться предотвратить вывоз местных детей, но не получилось, сказал он.

Неделями учителя и дети думали, что произошло с группой из Николаева. Они предполагали, что дети окажутся в Крыму, который Россия незаконно аннексировала в 2014 году.

Во время их путешествия, Сагайдак с помощью приложения Telegram, тайно поддерживал связь с николаевским детским директором, который искал как детям уйти от россиян.

Позже он был ошеломлен, услышав от директора, что ей и ее группе удалось попасть в Грузию.

Сагайдак сказал, что надеется, что дети вернутся сюда, в детский дом, который они месяцами называли домом, где их одежда хранится в пластиковых пакетах.

«Они тоже наши дети», — сказал он.

Также мы ранее писали, что Военные РФ после побега из Херсона начали массово обстреливать мирное население.