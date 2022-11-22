Как информирует «НБН», Виталий Ким в Телеграм сообщил, что прихода Вооруженных сил Украины ждут такие населенные пункты, как Покровка, Васильевка, а также Покровское. Это последние населенные пункты в регионе, которые пока что остаются под оккупацией российских военных.

Согласно словам Виталия Кима, после этого Николаевская область с юридической точки зрения выйдет из числа таких, которые воюют.

Дословно из сообщения Кима:

«У нас осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы мы с юридической точки зрения вышли из состояния воюющей области».

Напомним, ранее Виталий Ким уже сообщал о том, что вся Николаевская область, кроме Кинбурнской косы, освобождена от российских захватчиков.