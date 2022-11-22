ГУР МОУ опубликовало запись телефонного разговора российского захватчика с родственницей, в котором оккупант рассказал, что РФ отправляет на войну в Украину граждан с физическими недостатками и серьезными проблемами со здоровьем, информирует «НБН».

По словам россиянина, у него в Донецке есть московская ВКК, которая должна была комиссовать призывника по состоянию здоровья.

«У него один глаз, и один нерабочий», — объяснил ситуацию оккупант.

Как отметил захватчик, у новобранца воспалился глаз, однако российская военно-врачебная комиссия отправила его обратно, где занялись его лечением.

«Освободитель» отметил, что, несмотря на оказанную призывнику медицинскую помощь, он «тупо слепой остается».

Ранее в Сети появилось видео бунта российских мобилизованных, которых обманули офицеры. Новобранцам путинской армии говорили, что они – тероборона, однако выяснилось, что их сделали стрелковым штурмовым подразделением, несмотря на отсутствие подготовки к боевым действиям.